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14 минут назад

В ЛНР сообщили, что ВСУ нанесли удар по Лисичанску из РСЗО HIMARS

RT на русском

Украинские военные выпустили четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS по Лисичанску в Луганской Народной Республике.

ЛНР: ВСУ нанесли удар по Лисичанску из РСЗО HIMARS
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram.

«Со стороны Вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел», — говорится в заявлении представительства.

Уточняется, что обстрел произошёл в 00:20.

Информации о пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что украинские военные за прошедшие сутки трижды обстреляли территорию ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив 14 ракет.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что по всей линии фронта наблюдается активизация украинских военных.

Армия,Иван Филипоненко,
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