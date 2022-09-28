ЛНР: ВСУ нанесли удар по Лисичанску из РСЗО HIMARS

Украинские военные выпустили четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS по Лисичанску в Луганской Народной Республике.

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Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram.

«Со стороны Вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел», — говорится в заявлении представительства.

Уточняется, что обстрел произошёл в 00:20.

Информации о пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что украинские военные за прошедшие сутки трижды обстреляли территорию ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив 14 ракет.