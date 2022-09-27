ВМС США объяснили букву Z на своем миноносце

Огромная буква Z на корме американского эскадренного миноносца, прибывшего на базу близ Токио, объясняется классом корабля. Он относится к типу Zumwalt, уточнил представитель командования США в Японии в социальных сетях. Об этом пишет РИА «Новости».

Представитель командования рассказал, что в порт Йокосука прибыл первый корабль этого типа.

«Буква Z на корме – это первая буква в Zumwalt», - подчеркнули американские военные.