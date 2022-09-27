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41 минуту назад

ВМС США объяснили букву Z на своем миноносце

Илья Родин

Огромная буква Z на корме американского эскадренного миноносца, прибывшего на базу близ Токио, объясняется классом корабля. Он относится к типу Zumwalt, уточнил представитель командования США в Японии в социальных сетях. Об этом пишет РИА «Новости».

ВМС США объяснили букву Z на своем миноносце
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представитель командования рассказал, что в порт Йокосука прибыл первый корабль этого типа.

«Буква Z на корме – это первая буква в Zumwalt», - подчеркнули американские военные.

Напомним, что латинские буквы Z, O, V стали одним из символов спецоперации на Украине. С их помощью российские военные обозначают принадлежность бронетехники и разнообразных транспортных средств к той или иной группировке ВС РФ.

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