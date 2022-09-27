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12 минут назад

Истребитель НОАК пролетел над эсминцем ВМС США

Lenta.ru

Истребитель J-15 Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пролетел над эсминцем типа Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) США, предположительно, в Тайваньском проливе. На опубликованный в YouTube ролик обратило внимание The Drive.

Китайский истребитель пролетел над эсминцем США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание отмечает, что не знает, когда и где было снято это видео, но допускает, что это было в проливе, разделяющем материковый Китай и остров Тайвань. The Drive оценивает публикацию этого ролика как «демонстрацию силы» со стороны НОАК, однако не видит ничего небезопасного в действиях J-15.

«Где бы ни произошел этот последний инцидент, он, по-видимому, происходил в международных водах, где нет ничего необычного в том, что военные корабли или самолеты одной страны сменяют друг друга», — говорится в публикации.

В октябре бывший офицер армии США Брент Иствуд написал в 19FortyFive, что Китаю необходим новый палубный самолет по причине превосходства американских F/A-18E/F Super Hornet над J-15, который уступает конкуренту в маневренности.

В июле 2021 года газета South China Morning Post сообщила, что в Пекине на площади Тяньаньмэнь в ходе праздничного мероприятия, посвященного столетию Коммунистической партии Китая, в воздух подняли сразу 15 истребителей пятого поколения J-20.

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