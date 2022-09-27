Китайский истребитель пролетел над эсминцем США

Издание отмечает, что не знает, когда и где было снято это видео, но допускает, что это было в проливе, разделяющем материковый Китай и остров Тайвань. The Drive оценивает публикацию этого ролика как «демонстрацию силы» со стороны НОАК, однако не видит ничего небезопасного в действиях J-15.