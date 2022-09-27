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21 минуту назад

Названы причины жалоб украинских военных на неэффективность HIMARS

Илья Родин

Жалобы военнослужащих ВСУ на мнимую неэффективность полученных ими от США РСЗО HIMARS являются своего рода пропагандистским ходом. Их цель в том, чтобы убедить западные страны в необходимости дополнительных поставок вооружений, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью газете «Известия».

Названы причины жалоб украинских военных на неэффективность HIMARS
Фото: U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezU.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez

Леонков уточнил, что РСЗО этой системы предназначались для контрбатарейной борьбы. Их задачей было уничтожать артиллерию и ракетные установки.

ВСУ в ходе вооруженного конфликта стали использовать HIMARS для нанесения ударов по гражданским объектам, в частности, по Антоновскому мосту и Каховской ГРЭС.

При обстрелах моста было потрачено порядка 100 ракет HIMARS. Стоимость каждой из них, по данным из открытых источников, составляет $150 тыс, один залп установки - $900 тыс. При этом инженерное сооружение пострадало, но не было уничтожено.

По мнению эксперта, для эффективного поражения конкретных целей следует использовать соответствующие западные системы. В частности, полученные в рамках одного из пакетов военной помощи пусковые установки MLRS и MARS-2.

Аналитик полагает, что украинские военные лукавили, когда говорили о неэффективности HIMARS.

Леонков подчеркнул, что обычно представители ВСУ позволяют себе такие высказывания в тех случаях, когда «заканчиваются поставки того или иного вооружения. То есть это такой пропагандистский ход».

Армия,Алексей Леонков,
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