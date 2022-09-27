Названы причины жалоб украинских военных на неэффективность HIMARS

Жалобы военнослужащих ВСУ на мнимую неэффективность полученных ими от США РСЗО HIMARS являются своего рода пропагандистским ходом. Их цель в том, чтобы убедить западные страны в необходимости дополнительных поставок вооружений, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью газете «Известия».

Фото: U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez

Леонков уточнил, что РСЗО этой системы предназначались для контрбатарейной борьбы. Их задачей было уничтожать артиллерию и ракетные установки.

ВСУ в ходе вооруженного конфликта стали использовать HIMARS для нанесения ударов по гражданским объектам, в частности, по Антоновскому мосту и Каховской ГРЭС.

При обстрелах моста было потрачено порядка 100 ракет HIMARS. Стоимость каждой из них, по данным из открытых источников, составляет $150 тыс, один залп установки - $900 тыс. При этом инженерное сооружение пострадало, но не было уничтожено.

По мнению эксперта, для эффективного поражения конкретных целей следует использовать соответствующие западные системы. В частности, полученные в рамках одного из пакетов военной помощи пусковые установки MLRS и MARS-2.

Аналитик полагает, что украинские военные лукавили, когда говорили о неэффективности HIMARS.