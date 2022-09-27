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6 минут назад

Минобороны пообещало не возвращать россиян в РФ принудительно

Мария Иванова

В Минобороны РФ заявили, что не планируют обращаться к правительствам других стран для принудительного возвращения военнообязанных россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Минобороны пообещало не возвращать россиян в РФ принудительно
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует», - говорится в сообщении.

С 21 сентября в РФ началась частичная мобилизация, 26 сентября в Минобороны заявили, что ограничений на передвижение граждан в этот период «не предусматривается».

Ранее в тот же день в аэропорту Тюмени «Коммерсанту» сообщили, что от пассажиров, которые попали в списки на мобилизацию, потребуют справку из военкомата, подтверждающую разрешение на выезд. Внутренних рейсов это не касается, подчеркивали в аэропорту.

Армия,Минобороны России,Коммерсант,
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