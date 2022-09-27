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48 минут назад

В Херсонской области сбили два украинских МиГ-29

Алиса Селезнёва

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители сбили два украинских МиГ-29 в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников в ДНР, Херсонской и Харьковской областях и уничтожили тактическую ракету «Точка-У» в районе города Купянск.

В Минобороны заявили, что всего в Херсонской и Харьковской областях было уничтожено 17 снарядов американской системы HIMARS.

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В районе населенного пункта Лозоватка Днепропетровской области российские силы уничтожили наземную станцию управления комплекса беспилотников Bayraktar.

25 сентября в Минобороны заявили об уничтожении пусковой установки HIMARS в Николаевской области, а также командного пункта украинских десантников и пункта временной дислокации иностранных наемников.

Армия,Видео,Минобороны России,
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