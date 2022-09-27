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55 минут назад

Раскрыт состав армейского сухпайка ВС России

Деловая газета "Взгляд"

Запущенный правительством портал «Объясняем.рф» раскрыл состав армейского сухого пайка, который будет выдаваться мобилизованным.

Раскрыт состав армейского сухпайка для мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сухпаек, отмечают на портале, включает три полноценных приема пищи. В него, в частности, входят галеты (вместо хлеба), консервированный бекон, печеночный паштет и паштет «Нежный». Также в сухпайке плавленый сыр и икра из овощей, передает РИА «Новости».

В представленном наборе три консервированных вторых блюда, например, рисовая каша с говядиной, тефтели из говядины и мясо говядины с зеленым горошком и морковью. Они находятся в жестяных герметичных упаковках и могут разогреваться на огне.

Из сладостей – повидло, шоколад и просто сахар. Из напитков – чай, кофе и сухой фруктовый концентрат. К напиткам дают сухие растворимые сливки.

В сухпаек также входят витамины, жевательная резинка, средство для дезинфекции воды, салфетки и пластиковые столовые приборы. Есть спички и горелка с таблетками сухого топлива.

Всего есть семь видов пайка, которые отличаются набором вторых блюд. Паек упакован в бумажную коробку с ручками с символикой армии России.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Верховный суд,
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