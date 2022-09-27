Раскрыт состав армейского сухпайка для мобилизованных

Запущенный правительством портал «Объясняем.рф» раскрыл состав армейского сухого пайка, который будет выдаваться мобилизованным.
Сухпаек, отмечают на портале, включает три полноценных приема пищи. В него, в частности, входят галеты (вместо хлеба), консервированный бекон, печеночный паштет и паштет «Нежный». Также в сухпайке плавленый сыр и икра из овощей, передает РИА «Новости».
В представленном наборе три консервированных вторых блюда, например, рисовая каша с говядиной, тефтели из говядины и мясо говядины с зеленым горошком и морковью. Они находятся в жестяных герметичных упаковках и могут разогреваться на огне.
Из сладостей – повидло, шоколад и просто сахар. Из напитков – чай, кофе и сухой фруктовый концентрат. К напиткам дают сухие растворимые сливки.
В сухпаек также входят витамины, жевательная резинка, средство для дезинфекции воды, салфетки и пластиковые столовые приборы. Есть спички и горелка с таблетками сухого топлива.
Всего есть семь видов пайка, которые отличаются набором вторых блюд. Паек упакован в бумажную коробку с ручками с символикой армии России.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.