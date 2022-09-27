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1 час назад

Мобилизованным разрешили взять с собой личный квадрокоптер

Москва24

Подпавшие под призыв в рамках частичной мобилизации граждане могут взять с собой в войсковую часть собственный квадрокоптер и приборы ночного видения, сообщается на портале Объясняем.рф.

Мобилизованным разрешили взять с собой личный квадрокоптер
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Использование квадрокоптера допускается только с разрешения командира.

При этом мобилизованному не разрешено брать с собой приборы ночного видения со средствами определения местоположения и передачи данных. Также запрещается брать на службу личное охотничье, травматическое или холодное оружие, так как они будут оснащены штатным стрелковым оружием.

"Нельзя. Все мобилизованные военнослужащие будут обеспечены штатным стрелковым оружием. Также запрещено брать на службу личное холодное оружие", – говорится в сообщении.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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