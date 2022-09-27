Минобороны решило не возвращать уехавших россиян принудительно

В рамках объявленной частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Казахстана, Грузии и других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там россиян не планируется. О таком решении заявили в Минобороны, комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости Ольга Смольская / РИА Новости

В ведомстве заверили, что подобные обращения даже не разрабатывались.

Накануне глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что пункт мобилизации на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе с Грузией необходим для оповещения людей о том, что они не подлежат выезду.

Он пояснил, что на месте работает оперативная группа органов власти и военкомата совместно с МВД, выезжающим жителям республики вручают повестки.