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44 минуты назад

Минобороны решило не возвращать уехавших россиян принудительно

Lenta.ruиещё 1

В рамках объявленной частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Казахстана, Грузии и других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там россиян не планируется. О таком решении заявили в Минобороны, комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

Минобороны решило не возвращать уехавших россиян принудительно
Фото: Ольга Смольская / РИА НовостиОльга Смольская / РИА Новости

В ведомстве заверили, что подобные обращения даже не разрабатывались.

Накануне глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что пункт мобилизации на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе с Грузией необходим для оповещения людей о том, что они не подлежат выезду.

Он пояснил, что на месте работает оперативная группа органов власти и военкомата совместно с МВД, выезжающим жителям республики вручают повестки.

27 сентября стало известно, что на границе с Грузией на КПП скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда.

Армия,Сергей Меняйло,
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