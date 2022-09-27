Немецкие самоходки Gepard ВСУ приходится прикрывать советскими "Осами"

Натовские специалисты рекомендовали украинским вооруженным формированиям использовать поставленные из Германии зенитные самоходные установки Gepard совместно с ракетными комплексами "Оса-АКМ", изготовленными еще во времена существования СССР.

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В социальных сетях появилось видео переброски двух таких систем войсковой противовоздушной обороны.

Известно, что "Осы" предназначены для поражения различных самолетов, вертолетов и крылатых ракет на дальности от 1500 до 10000 метров и высотах от 25 до 5000 метров. При этом скорость летательных аппаратов может составлять до 1800 км/ч.

Бортовая радиолокационная станция способна обнаруживать цели, находящиеся на расстоянии до 45000 метров, а телевизионно-оптический визир - до 25000 метров.

Одна машина перевозит шесть ракет, каждая из которых весит 126,3 кг, в том числе масса боевой части 15 кг.

Мощность дизельного двигателя - 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч., при преодолении водных преград - 8 км/ч. Запас хода по грунтовым дорогам - 250 км. Экипаж - 4 человека.

Германские Gepard, вооруженные двумя 35-мм пушками Oerlikon KDA, предназначены для действия в ближней зоне. Обладая скорострельностью до 550 выстрелов в минуту, они представляют опасность для объектов, находящихся на дистанциях от 100 до 4000 метров и высотах до 3000 метров.

Радар ЗСУ (в зависимости от модификации) "видит" летательные аппараты, барражирующие на удалении 15000-18000 метров. Общий боекомплект - 310 снарядов. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода - 550 км. Экипаж - четыре человека. Всего вооруженные формирования киевского режима получили около двух десятков таких машин.