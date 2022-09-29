СМИ: Новую партию HIMARS Украине придется ждать несколько лет

Очередной пакет военной помощи США на 1,1 млрд долларов, включающий в себя 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee, будет доставлен на Украину лишь через несколько лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова представителя Пентагона.