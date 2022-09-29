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1 час назад

Bloomberg: новую партию HIMARS Украине придется ждать несколько лет

Ura.Ruиещё 5

Очередной пакет военной помощи США на 1,1 млрд долларов, включающий в себя 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee, будет доставлен на Украину лишь через несколько лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова представителя Пентагона.

СМИ: Новую партию HIMARS Украине придется ждать несколько лет
Фото: ТАССТАСС

«Доставка системы HIMARS в последнем пакете помощи США для Украины займет несколько лет <…>. В отличие от 16 HIMARS, уже отправленных с существующих запасов Пентагона, новые должны быть построены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины», — пишет агентство.

По данным авторов, доставка другого вооружения также займет от шести до 24 месяцев.

Ранее Пентагон утвердил очередной пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд долларов, включающий в себя 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee. США увеличили объемы военной помощи Киеву в связи с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны.

Армия,Пентагон,
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