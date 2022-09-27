Пункт мобилизации на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией развернули для того, чтобы оповещать людей, подлежат они выезду или нет. Об этом в эфире передачи «Соловьев Live» заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он отметил, что представители военкомата вручают повестки только жителям Северной Осетии, которые подлежат призыву — таких не более 1-2% от общего числа ожидающих въезда в Грузию людей. Также с 27 сентября на КПП появится табло, на котором будут заранее оповещать выезжающих граждан о пункте мобилизации.

«Сегодня мы выставим соответствующее табло, пункт мобилизации находится там для того, чтобы граждане, которые не подлежат выезду, уже были заблаговременно оповещены, что лучше туда не ехать, а возвращаться», — добавил Меняйло.