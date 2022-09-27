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51 минуту назад

Стало известно, зачем на границе с Грузией развернули пункт мобилизации

Никита Бородкин

Пункт мобилизации на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией развернули для того, чтобы оповещать людей, подлежат они выезду или нет. Об этом в эфире передачи «Соловьев Live» заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он отметил, что представители военкомата вручают повестки только жителям Северной Осетии, которые подлежат призыву — таких не более 1-2% от общего числа ожидающих въезда в Грузию людей. Также с 27 сентября на КПП появится табло, на котором будут заранее оповещать выезжающих граждан о пункте мобилизации.

«Сегодня мы выставим соответствующее табло, пункт мобилизации находится там для того, чтобы граждане, которые не подлежат выезду, уже были заблаговременно оповещены, что лучше туда не ехать, а возвращаться», — добавил Меняйло.

Напомним, что после начала частичной мобилизации на КПП «Верхний Ларс» собралась огромная очередь из желающих покинуть страну. Ранее Меняйло заявлял, что в одноименном селе, скорее всего, введут режим ЧС.

Армия,Видео,Сергей Меняйло,
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