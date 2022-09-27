В Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления "Байрактарами"

В Минобороны России сообщили об уничтожении наземной станции управления комплекса беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» в районе Лозоватки Днепропетровской области.
Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления Вооруженных сил Украины в Щурове, Соледаре, Бахмутском, Верхнекаменском и Артемовске в ДНР и в Сухом Ставке Херсонской области.
Поражены живая сила, 62 артиллерийских подразделения и военная техника в 184-х районах.
Сообщается об уничтожении трех складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Моначиновке, Купянске в Харьковской области, а также в районе железнодорожной станции Брусин в ДНР.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что российские войска ракетным ударом уничтожили до 100 бойцов девятого полка специального назначения «Гепард» национальной гвардии Украины, а также более 50-ти иностранных наемников.