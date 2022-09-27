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1 час назад

В Минобороны РФ заявили об уничтожении наземной станции управления "Байрактарами"

Газета.Ruиещё 1

В Минобороны России сообщили об уничтожении наземной станции управления комплекса беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» в районе Лозоватки Днепропетровской области.

В Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления "Байрактарами"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления Вооруженных сил Украины в Щурове, Соледаре, Бахмутском, Верхнекаменском и Артемовске в ДНР и в Сухом Ставке Херсонской области.

Поражены живая сила, 62 артиллерийских подразделения и военная техника в 184-х районах.

Сообщается об уничтожении трех складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Моначиновке, Купянске в Харьковской области, а также в районе железнодорожной станции Брусин в ДНР.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что российские войска ракетным ударом уничтожили до 100 бойцов девятого полка специального назначения «Гепард» национальной гвардии Украины, а также более 50-ти иностранных наемников.

Армия,Минобороны России,
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