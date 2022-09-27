Прямой наводкой: появились кадры применения "Солнцепека" по ВСУ

В социальных сетях появились кадры применения российской армией на Украине тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". В аннотации к видео сообщается, что термобарическое оружие применяется в Николаевской области.

Фото: Российская Газета Российская Газета

На видео можно увидеть, что стрельба термобарическими снарядами с зажигательными боеголовками калибра 220-мм ведется с небольшой дистанции. Практически прямой наводкой и снаряды летят над землей.

Анализируя кадры видеоролика эксперты выяснили, что угол поднятия пусковой установки составил около 10 градусов. С момента первого разрыва до появления звуковой волны прошло семь секунд, поэтому дистанция от огневой позиции "Солнцепека" до цели составила около 2400 метров. Напомним, что у ТОС-1А максимальная дальность пуска - 6000 метров.

Отметим, что в годы Великой Отечественной войны гвардейские реактивные минометы "Катюша" применялись для стрельбы прямой наводкой по немецким дотам в Бреслау, Кенигсберге и даже по немецким танкам.

К примеру, в 31 августа 1943 года батарея гвардейских минометов "Катюша" лейтенанта Эдуарда Трахтенгерца остановила наступление немецких танков.

"Батарея получила задачу отбить контратаку противника в районе села Павловка - пехота до батальона при поддержке 17 танков. Установки взвода были выведены на открытую огневую позицию. Под обстрелом со стороны танков противника взвод дал залп по вражеской пехоте и танкам, проявив исключительную выдержку командира и всего личного состава. В результате залпа уничтожено более 30 солдат и подбито 5 танков противника", - говорится в наградных документах.