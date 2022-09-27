Опубликован список профессий, не подлежащих частичной мобилизации

Минцифры опубликовало список из 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования, подходящих для отсрочки от частичной мобилизации. Подробно о том, кому из специалистов положена отсрочка, - в материале «Рамблера».
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию.
Он заявил, что мобилизовать могут только состоящих в запасе граждан (не срочников) и в первую очередь тех, кто уже служил, участвовал в боевых действиях и имеет востребованные военно-учетные специальности.
В первую очередь был объявлено, что не будут мобилизованы работники организаций оборонно-промышленного комплекса.
23 сентября в Минобороны РФ заявили, что некоторым российским специалистам решено предоставить отсрочку для «обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы РФ».
Как объяснили в Минцифры, речь идет о людях с высшим образованием, которые работают полный день в:
В Минцифры составили список специальностей и направлений подготовки, на которые распространяется отсрочка, полностью он опубликован в telegram-канале ведомства.
В перечень, в частности, входят (речь идет только о сотрудниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи):
В Минцифры объяснили, что список сформировали после консультаций с профильными компаниями и экспертами. В нем отражена структура занятости IT-компаний и сотовых операторов.
В ведомстве подчеркнули, что IT и связь «развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей».
«Хотим напомнить, что успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров», - заявили в Минцфиры.
В ведомстве добавили, что даже работа в «нужной» компании и специальность из перечня не дают права на отсрочку автоматически: необходимо также выполнять на работе критически важные функции.
Информацию о брони/отсрочке можно уточнить в военно-учетном столе (отделе кадров) своей компании.
Также Минцифры решило открыть на Госуслугах сервис для сбора информации о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которых нельзя мобилизовать.
Перед тем, как воспользоваться сервисом, нужно получить на работе форму в формате .csv, подтверждающую, что сотрудник соответствует необходимым требованиям. Она должна быть подписана электронной подписью гендиректора организации.