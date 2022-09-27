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23 минуты назад

Список профессий, не подлежащих частичной мобилизации

Елена Прошина

Минцифры опубликовало список из 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования, подходящих для отсрочки от частичной мобилизации. Подробно о том, кому из специалистов положена отсрочка, - в материале «Рамблера».

Опубликован список профессий, не подлежащих частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суть вопроса

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Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию.

Он заявил, что мобилизовать могут только состоящих в запасе граждан (не срочников) и в первую очередь тех, кто уже служил, участвовал в боевых действиях и имеет востребованные военно-учетные специальности.

В первую очередь был объявлено, что не будут мобилизованы работники организаций оборонно-промышленного комплекса.

23 сентября в Минобороны РФ заявили, что некоторым российским специалистам решено предоставить отсрочку для «обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы РФ».

Как объяснили в Минцифры, речь идет о людях с высшим образованием, которые работают полный день в:

  • аккредитованных IT-компаниях, связанных с разработкой и эксплуатацией IT-решений и обеспечением работы информационной инфраструктуры;
  • российских операторах связи (речь идет о сотрудниках, обеспечивающих устойчивость, безопасность и целостность работы сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования);
  • системообразующих СМИ и других организациях из сферы информации и связи (Минцфиры опубликовало перечень таких организаций);
  • организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка (управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение).

Список Минцифры

В Минцифры составили список специальностей и направлений подготовки, на которые распространяется отсрочка, полностью он опубликован в telegram-канале ведомства.

В перечень, в частности, входят (речь идет только о сотрудниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи):

  • Математика;
  • Прикладная математика и информатика;
  • Механика и математическое моделирование;
  • Физика;
  • Радиофизика;
  • Ядерная энергетика и теплофизика;
  • Астрономия;
  • Химия;
  • Картография и геоинформатика;
  • Биоинженерия и биоинформатика;
  • Перевод и переводоведение;
  • Архитектура;
  • Градостроительство;
  • Строительство;
  • Юриспруденция;
  • Менеджмент;
  • Информационная безопасность;
  • Обеспечение законности и правопорядка;
  • Управление персоналом;
  • Судебная экспертиза;
  • Реклама и связи с общественностью;
  • Кораблестроение;
  • Электроэнергетика и электротехника;
  • Машиностроение;
  • Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств;
  • Мехатроника и робототехника;
  • Финансы и кредит;
  • Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения;
  • Психология;
  • Землеустройство и кадастры;
  • Геодезия;
  • Лингвистика;
  • Нефтегазовые техника и технологии;
  • Системы обеспечения движения поездов;
  • Авиастроение;
  • Эксплуатация железных дорог;
  • Государственное и муниципальное управление;
  • Системный анализ и управление;
  • Журналистика;
  • Управление интеллектуальной собственностью;
  • Дизайн;
  • Медицинская биохимия;
  • Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура;
  • Горное дело;
  • Стрелкова-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие;
  • Технология полиграфического и упаковочного производства;
  • Публичная политика и социальные науки;
  • Социология;
  • Торговое дело;
  • Музыкальная звукорежиссура.

В Минцифры объяснили, что список сформировали после консультаций с профильными компаниями и экспертами. В нем отражена структура занятости IT-компаний и сотовых операторов.

В ведомстве подчеркнули, что IT и связь «развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей».

«Хотим напомнить, что успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров», - заявили в Минцфиры.

В ведомстве добавили, что даже работа в «нужной» компании и специальность из перечня не дают права на отсрочку автоматически: необходимо также выполнять на работе критически важные функции.

Как узнать, положена ли отсрочка

Информацию о брони/отсрочке можно уточнить в военно-учетном столе (отделе кадров) своей компании.

Также Минцифры решило открыть на Госуслугах сервис для сбора информации о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которых нельзя мобилизовать.

Перед тем, как воспользоваться сервисом, нужно получить на работе форму в формате .csv, подтверждающую, что сотрудник соответствует необходимым требованиям. Она должна быть подписана электронной подписью гендиректора организации.

Армия,Украина,Владимир Путин,Минобороны России,
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