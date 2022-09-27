Опубликован список профессий, не подлежащих частичной мобилизации

Минцифры опубликовало список из 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования, подходящих для отсрочки от частичной мобилизации. Подробно о том, кому из специалистов положена отсрочка, - в материале «Рамблера».

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Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию.

Он заявил, что мобилизовать могут только состоящих в запасе граждан (не срочников) и в первую очередь тех, кто уже служил, участвовал в боевых действиях и имеет востребованные военно-учетные специальности.

В первую очередь был объявлено, что не будут мобилизованы работники организаций оборонно-промышленного комплекса.

23 сентября в Минобороны РФ заявили, что некоторым российским специалистам решено предоставить отсрочку для «обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы РФ».

Как объяснили в Минцифры, речь идет о людях с высшим образованием, которые работают полный день в:

аккредитованных IT-компаниях, связанных с разработкой и эксплуатацией IT-решений и обеспечением работы информационной инфраструктуры;

российских операторах связи (речь идет о сотрудниках, обеспечивающих устойчивость, безопасность и целостность работы сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования);

системообразующих СМИ и других организациях из сферы информации и связи (Минцфиры опубликовало перечень таких организаций);

организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка (управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение).

Список Минцифры

В Минцифры составили список специальностей и направлений подготовки, на которые распространяется отсрочка, полностью он опубликован в telegram-канале ведомства.

В перечень, в частности, входят (речь идет только о сотрудниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи):

Математика;

Прикладная математика и информатика;

Механика и математическое моделирование;

Физика;

Радиофизика;

Ядерная энергетика и теплофизика;

Астрономия;

Химия;

Картография и геоинформатика;

Биоинженерия и биоинформатика;

Перевод и переводоведение;

Архитектура;

Градостроительство;

Строительство;

Юриспруденция;

Менеджмент;

Информационная безопасность;

Обеспечение законности и правопорядка;

Управление персоналом;

Судебная экспертиза;

Реклама и связи с общественностью;

Кораблестроение;

Электроэнергетика и электротехника;

Машиностроение;

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств;

Мехатроника и робототехника;

Финансы и кредит;

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения;

Психология;

Землеустройство и кадастры;

Геодезия;

Лингвистика;

Нефтегазовые техника и технологии;

Системы обеспечения движения поездов;

Авиастроение;

Эксплуатация железных дорог;

Государственное и муниципальное управление;

Системный анализ и управление;

Журналистика;

Управление интеллектуальной собственностью;

Дизайн;

Медицинская биохимия;

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура;

Горное дело;

Стрелкова-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие;

Технология полиграфического и упаковочного производства;

Публичная политика и социальные науки;

Социология;

Торговое дело;

Музыкальная звукорежиссура.

В Минцифры объяснили, что список сформировали после консультаций с профильными компаниями и экспертами. В нем отражена структура занятости IT-компаний и сотовых операторов.

В ведомстве подчеркнули, что IT и связь «развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей».

«Хотим напомнить, что успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров», - заявили в Минцфиры.

В ведомстве добавили, что даже работа в «нужной» компании и специальность из перечня не дают права на отсрочку автоматически: необходимо также выполнять на работе критически важные функции.

Как узнать, положена ли отсрочка

Информацию о брони/отсрочке можно уточнить в военно-учетном столе (отделе кадров) своей компании.

Также Минцифры решило открыть на Госуслугах сервис для сбора информации о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которых нельзя мобилизовать.