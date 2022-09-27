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30 минут назад

Российские войска ликвидировали одного из командиров «Азова»

Lenta.ru

Вооруженные силы России ликвидировали одного из командиров «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) подполковника Игоря Безоглюка. Такая информация появилась в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Российские войска ликвидировали одного из командиров «Азова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник, 26 сентября, российские войска уничтожили заместителя командира полка по боевой и специальной подготовке подполковника Игоря Безоглюка.

Россия и Украина провели обмен пленными с участием Медведчука

Ранее стало известно, что около 20 последних бойцов подразделений «Азова» и Вооруженных сил Украины были взяты в плен в конце августа подразделениями Минобороны России и Донецкой народной республики (ДНР). В правоохранительных органах ДНР уточнили, что украинские бойцы попали в плен после неудачной попытки покинуть территорию металлургического завода «Азовсталь».

Армия,Минобороны России,
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