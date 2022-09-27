Российские войска ликвидировали одного из командиров «Азова»

Вооруженные силы России ликвидировали одного из командиров «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) подполковника Игоря Безоглюка. Такая информация появилась в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Ранее стало известно, что около 20 последних бойцов подразделений «Азова» и Вооруженных сил Украины были взяты в плен в конце августа подразделениями Минобороны России и Донецкой народной республики (ДНР). В правоохранительных органах ДНР уточнили, что украинские бойцы попали в плен после неудачной попытки покинуть территорию металлургического завода «Азовсталь».