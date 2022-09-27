В комиссариате Москвы пояснили правила выезда за рубеж имеющих бронь мужчин

Военнообязанные жители Москвы, забронированные своим предприятием, имеют право свободно перемещаться по стране и выезжать за рубеж. Об этом заявил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев, сообщает ТАСС.

«Если гражданин забронирован на своем предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу», — пояснил представитель военного комиссариата.

Ранее Локтев рассказал, что в военный комиссариат столицы многие граждане приходят добровольно, не дожидаясь повесток. Также он подчеркнул, что мобилизационные мероприятия в Москве идут в соответствии с планом и без особой социальной напряженности.