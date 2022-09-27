В комиссариате Москвы пояснили правила выезда за рубеж имеющих бронь мужчин

Военнообязанные жители Москвы, забронированные своим предприятием, имеют право свободно перемещаться по стране и выезжать за рубеж. Об этом заявил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев, сообщает ТАСС.
«Если гражданин забронирован на своем предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу», — пояснил представитель военного комиссариата.
Ранее Локтев рассказал, что в военный комиссариат столицы многие граждане приходят добровольно, не дожидаясь повесток. Также он подчеркнул, что мобилизационные мероприятия в Москве идут в соответствии с планом и без особой социальной напряженности.
До этого Российский союз промышленников и предпринимателей выступил за расширение списка категорий граждан, которым предоставляется отсрочка от частичной мобилизации. Авторы инициативы полагают, что потеря трудовым коллективом значительного количества ключевого персонала нельзя быстро компенсировать путем быстрого найма на рынке, если речь идет о технологичных производствах с высоким уровнем требований к квалификации работников.