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1 час назад

Казахстан будет выдавать россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации

Казахстан будет выдавать РФ уклоняющихся от мобилизации россиян, если они будут объявлены в розыск. Об этом заявил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что в данной ситуации в действие вступает договор о выдаче преступников и подозреваемых в преступлениях. Для этого гражданин должен быть объявлен международный розыск, против него должно быть возбуждено уголовное дело в России, а инкриминируемое деяние в Казахстане также должно быть преступлением.

Ахметжанов добавил, что на текущий момент нет никаких правовых оснований для выдачи тех, кто не получил повестку из военкомата и уехал из России.

Напомним, что частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.

Всего с 21 сентября в Казахстан из России уехали 98 тысяч россиян, причем покинули страну лишь 64 тысячи человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что примет необходимые меры в связи с этой ситуацией.

Армия,Видео,Марат Ахметжанов,Сергей Шойгу,
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