Замвоенкома: Мобилизационные мероприятия в Москве проходят без напряженности

"Мобилизационные мероприятия в Москве проходят без особой социальной напряженности, - сказал Локтев. - Россия всегда славилась большим количеством патриотов. Это подтверждается тем, что большое количество граждан мы отправили для участия в специальной военной операции до объявления частичной мобилизации. Люди приходили добровольно. Сейчас многие граждане также приходят добровольно в военные комиссариаты, не дожидаясь повесток".