Замвоенкома: Мобилизационные мероприятия в Москве проходят без напряженности

Мобилизационные мероприятия в Москве идут в соответствии с планом, заявил во вторник заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев.
"Работа с вручением повесток проходит в плановом режиме. Военные комиссариаты Москвы отбирают граждан в соответствии с критериями мобилизации", - сказал Локтев.
По его словам, мобилизация в столице проходит без особой социальной напряженности.
"Мобилизационные мероприятия в Москве проходят без особой социальной напряженности, - сказал Локтев. - Россия всегда славилась большим количеством патриотов. Это подтверждается тем, что большое количество граждан мы отправили для участия в специальной военной операции до объявления частичной мобилизации. Люди приходили добровольно. Сейчас многие граждане также приходят добровольно в военные комиссариаты, не дожидаясь повесток".