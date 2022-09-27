В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

Замвоенкома: Мобилизационные мероприятия в Москве проходят без особой социальной напряженности

ТАСС

Мобилизационные мероприятия в Москве идут в соответствии с планом, заявил во вторник заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев.

Замвоенкома: Мобилизационные мероприятия в Москве проходят без напряженности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Работа с вручением повесток проходит в плановом режиме. Военные комиссариаты Москвы отбирают граждан в соответствии с критериями мобилизации", - сказал Локтев.

По его словам, мобилизация в столице проходит без особой социальной напряженности.

"Мобилизационные мероприятия в Москве проходят без особой социальной напряженности, - сказал Локтев. - Россия всегда славилась большим количеством патриотов. Это подтверждается тем, что большое количество граждан мы отправили для участия в специальной военной операции до объявления частичной мобилизации. Люди приходили добровольно. Сейчас многие граждане также приходят добровольно в военные комиссариаты, не дожидаясь повесток".

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители