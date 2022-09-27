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1 час назад

Российские разведчики рассказали о боязни солдат ВСУ вступать в стрелковый бой

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на угледарском направлении ведут огонь в основном артиллерией и тяжелым вооружением. Бойцы подразделения разведки Вооруженных сил (ВС) России в разговоре с РИА Новости предположили, что украинские солдаты избегают прямого стрелкового боестолкновения из-за отсутствия навыков.

Российские разведчики рассказали о боязни солдат ВСУ вступать в стрелковый бой
Фото: © РИА Новости / Андрей Коц© РИА Новости / Андрей Коц

«На стрелковый бой они не выходят, на стрелковый побаиваются выходить, потому что они в стрелковом бою проигрывают сразу, не умеют наверное», — рассказал российский разведчик с позывным Балу.

Ранее разведчик ВС РФ с позывным Ладан сообщил, что среди иностранных наемников в ВСУ в Донбассе все чаще встречаются темнокожие. По словам военнослужащего, когда его подразделение вело скрытое наблюдение в районе Угледара, было видно перемещение таких бойцов.

«Именно темнокожие люди. Как раз там был светлый фон, светлый песок — они на нем очень хорошо выделялись. Дело именно не в форме, а в цвете кожи», — уточнил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,
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