В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
57 минут назад

Разведка ЛНР фиксирует вывод пункта управления 10-й бригады ВСУ из Часова Яра

ТАССиещё 1

Разведка Луганской Народной Республики зафиксировала вывод пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта Часов Яр. Об этом во вторник сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Часов Яр отмечено сворачивание пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Из-за постоянных потерь, в том числе среди офицерского состава, вышестоящим командованием принято решение о передислокации в более безопасное место", - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Марочко сообщил, что, по данным разведки Народной милиции ЛНР, в районе населенного пункта Соледар зафиксированы случаи массового дезертирства украинских военнослужащих.

"Понеся критические потери в живой силе и технике, подразделения, находящиеся на переднем крае, самовольно оставляют позиции и пытаются мелкими группами выйти из зоны активных боевых действий", - уточнил он.

Армия,В мире,Видео,Андрей Марочко,
54
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители