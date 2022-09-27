"В районе населенного пункта Часов Яр отмечено сворачивание пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Из-за постоянных потерь, в том числе среди офицерского состава, вышестоящим командованием принято решение о передислокации в более безопасное место", - написал он в Telegram-канале.