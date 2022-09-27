Разведка Луганской Народной Республики зафиксировала вывод пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта Часов Яр. Об этом во вторник сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Часов Яр отмечено сворачивание пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Из-за постоянных потерь, в том числе среди офицерского состава, вышестоящим командованием принято решение о передислокации в более безопасное место", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, Марочко сообщил, что, по данным разведки Народной милиции ЛНР, в районе населенного пункта Соледар зафиксированы случаи массового дезертирства украинских военнослужащих.
"Понеся критические потери в живой силе и технике, подразделения, находящиеся на переднем крае, самовольно оставляют позиции и пытаются мелкими группами выйти из зоны активных боевых действий", - уточнил он.