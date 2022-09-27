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1 час назад

Российские и китайские корабли появились у берегов Аляски

Lenta.ruиещё 3

Патрульный катер Береговой охраны США заметил в Беринговом море неподалеку от берегов Аляски российские и китайские корабли, сообщает Associated Press.

Российские и китайские корабли появились у берегов Аляски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Катер Kimball вначале обнаружил ракетный крейсер из Китая. Сообщается, что 19 сентября он прошел в 138 километрах от острова Кыска, одного из островов Алеутского архипелага. Позднее были замечены еще два китайских, а также четыре российских военных корабля. По утверждению американской береговой охраны, среди кораблей ВМФ России был один эсминец.

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Сообщается, что корабли шли единым строем, но затем разошлись. США подняли в воздух самолет Lockheed C-130 Hercules для обеспечения патрулирования.

17-й округ береговой охраны отметил, что корабли шли в соответствии с международными нормами, но пообещали «отвечать на присутствие присутствием, чтобы обеспечить отсутствие нарушений интересов США».

В середине сентября сообщалось, что корабли Военно-морского флота России и армии Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана.

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