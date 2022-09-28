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1 час назад

Названа еще одна приоритетная категория россиян для частичной мобилизации

Lenta.ruиещё 4

Россияне, которые уволились в запас после службы по контракту, принадлежат к приоритетной категории при мобилизации. Такую категорию назвали на портале «Объясняем.рф».

На информационном ресурсе также говорится, что человека могут мобилизовать сразу после прохождения срочной службы при условии, что он уволился в запас.

Как ранее пояснял представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Владимир Цимлянский, в первую очередь в рамках частичной мобилизации призывать будут тех, кто необходим для выполнения задач: это стрелки, танкисты, артиллеристы, летчики, механики-водители. Очередности призыва из запаса нет, но в приоритете те, у кого есть подходящие военно-учетные специальности, подчеркнул он.

Военком объяснил мобилизацию не служивших в армии

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые перед отправкой в зону спецоперации пройдут боевую подготовку.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Генштаб,
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