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9 минут назад

В ЛНР и ДНР раскрыли планы по введению военного положения

Елена Прошина

Главы Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в случае вхождения территорий в состав России примут решение по военному положению на местах вместе с Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.

В ЛНР и ДНР раскрыли планы по введению военного положения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так он ответил на соответствующий вопрос. По его словам, будет выполнено любое распоряжение российских властей. При этом отмечается, что решение будет приниматься совместно.

Заместитель главы комитета Госдумы России по безопасности Анатолий Выборный сообщил, что режим контртеррористической операции (КТО) может быть проведен на территориях новых российских регионов с целью противостоять терактам со стороны Украины. При этом решение о введении режима КТО принимает руководитель федерального органа исполнительной власти по обеспечению безопасности.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, специальная военная операция России в случае вхождения республик Донбасса и освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей в состав РФ фактически станет контртеррористической.

Армия,Леонид Пасечник,Анатолий Выборный,Сергей Аксенов,
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