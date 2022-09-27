В ЛНР и ДНР раскрыли планы по введению военного положения

Главы Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в случае вхождения территорий в состав России примут решение по военному положению на местах вместе с Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.

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Так он ответил на соответствующий вопрос. По его словам, будет выполнено любое распоряжение российских властей. При этом отмечается, что решение будет приниматься совместно.

Заместитель главы комитета Госдумы России по безопасности Анатолий Выборный сообщил, что режим контртеррористической операции (КТО) может быть проведен на территориях новых российских регионов с целью противостоять терактам со стороны Украины. При этом решение о введении режима КТО принимает руководитель федерального органа исполнительной власти по обеспечению безопасности.