Главы Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР) в случае вхождения республик в состав России примут решение по военному положению на своих территориях вместе с российским руководством, заявил корреспонденту ТАСС Леонид Пасечник, отвечая на соответствующий вопрос.

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"В случае присоединения мы становимся субъектом Российской Федерации, и я думаю, что там есть кому принимать это решение. Поэтому мы просто будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение <...> Будем принимать решение вместе", - рассказал глава ЛНР.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей, а также Пасечник и главы ДНР Денис Пушилин в понедельник открыли в Краснодоне после реставрации памятник "Непокоренные".

Замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный в понедельник заявил ТАСС, что режим контртеррористической операции (КТО) может потребоваться на территориях новых регионов РФ для противостояния терактам со стороны Киева. Он отметил, что решение о введении режима КТО принимает руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, в то время как решение о проведении специальной военной операции принимается президентом РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что специальная военная операция в случае вхождения республик Донбасса и освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей в состав России фактически станет контртеррористической.