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1 час назад

Исследование hh.ru: 66% айтишников в России оказались без права на отсрочку от мобилизации

Газета.Ru

Более 65% разработчиков и программистов среди мужчин в России не имеют профильного высшего образования. Об этом передает ТАСС со ссылкой на исследование российского онлайн-рекрутера hh.ru.

Две трети айтишников оказались без права на отсрочку
Фото: FreepikFreepik

«По данным базы резюме hh.ru за 2022 год, 66% (или 170 тысяч) разработчиков и программистов среди мужчин не имеют профильного высшего образования», — говорится в документе.

В компании уточнили, что наличие профильного высшего образования в настоящее время встречается лишь примерно у каждого третьего российского айтишника.

Согласно исследованию hh.ru, чем старше IT-специалист, тем реже он обладает необходимым для отсрочки от мобилизации образованием. Например, среди разработчиков в возрасте 25-34 лет непрофильное высшее встречается у 67%. В категории 35-44 лет показатель равен 69%, а от 45 лет и старше — 78%.

«Низкая доля наличия профильного высшего образования объясняется тем, что IT-сфера ежегодно привлекала десятки тысяч талантливых людей, которые могли обучиться IT-профессиям без получения профильного высшего образования», — констатировали аналитики.

Отсрочка от мобилизации: что важно знать?

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что для отсрочки от призыва по частичной мобилизации сотрудники IT-компаний должны иметь высшее образование. Он уточнил, что специальное образование или переподготовка не подойдут.

По словам министра, 27 сентября на портале госуслуг будет открыта форма на получение IT-специалистами отсрочки от призыва.

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