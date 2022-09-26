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38 минут назад

Кадыров показал сбитый квадрокоптер с надписью «Привет из Нью-Йорка»

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором можно увидеть подбитый квадрокоптер с надписью «Привет из Нью-Йорка». Видео он разместил в своём Telegram-канале.

«На данных кадрах представлен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер, который использовали для атак по нашим позициям. Его боевой заряд подписан словами: "Привет из Нью-Йорка". Ублюдки, видимо, были уверены, что он обязательно сдетонирует, и мы не увидим данную подпись, но они здорово ошиблись. Для таких случаев в русском языке есть весьма красноречивое выражение, которое гласит: "Каков привет, таков и ответ". Я вас уверяю, наш ответ не заставит себя долго ждать…», – написал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров высказался о председатель Государственной Думы Федерального собрания Вячеславе Володине.

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