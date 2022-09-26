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1 час назад

МО РФ дало разъяснение по ограничению передвижения при частичной мобилизации

Елена Прошина

Министерство обороны России заявило, что введения ограничений на поездки граждан во время частичной мобилизации не предусматривается. Об это ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

МО РФ дало разъяснение по ограничению передвижения при частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», – заявили в Министерстве обороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также высказался на тему запрета на выезд из страны для тех категорий граждан, которые попадают под частичную мобилизацию. «Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет».

Армия,Украина,Дмитрий Песков,Минобороны России,
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