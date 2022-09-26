МО РФ дало разъяснение по ограничению передвижения при частичной мобилизации

Министерство обороны России заявило, что введения ограничений на поездки граждан во время частичной мобилизации не предусматривается. Об это ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также высказался на тему запрета на выезд из страны для тех категорий граждан, которые попадают под частичную мобилизацию. «Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет».