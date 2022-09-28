Названы условия для мобилизации солдат-срочников

Лица, прошедшие срочную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, подпадают под частичную мобилизацию. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

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Отмечается, что они прежде должны уволиться в запас.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день.

По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.