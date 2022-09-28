Названы условия для мобилизации солдат-срочников

Лица, прошедшие срочную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, подпадают под частичную мобилизацию. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".
Отмечается, что они прежде должны уволиться в запас.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день.
По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.
Впоследствии глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация, прежде всего, необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов. Шойгу также заявил, что мобилизация не коснется студентов вузов и военнослужащих-срочников.