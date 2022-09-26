В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
55 минут назад

Американские броневики оказались не готовы к осенней распутице на Украине

Российская Газета

Поставки из США и других стран НАТО на Украину техники, малоприспособленной к эксплуатации в условиях местного бездорожья, уже стало сказываться на мобильности нацистских формирований.

Американские броневики оказались не готовы к осенней распутице на Украине
Фото: ru.wikipedia.orgru.wikipedia.org

Так, в Сети появилось видео, где запечатлен процесс вытаскивания из грязи бронеавтомобиля International MaxxPro. Для этого используется лебедка другой машины. Причем специальное транспортное средство застряло там, где наверняка проехали бы "Уралы", "Камазы" и не самые новые ЗиЛы с ГАЗами. Боевики ВСУ, похоже, это прекрасно понимают, поэтому комментируют происходящее с использованием ненормативной лексики.

MaxxPro были созданы, когда оказалось, что находящиеся в американских войсках, оккупирующих Ирак, Humvee (4х4), совершенно не приспособлены для действий в условиях применения противником различных мин и самодельных фугасов.

Поэтому начались работы по проектированию устойчивых к подрывам защищенных автомобилей так называемого "класса MRAP", которые, как предполагалось, будут действовать в основном на дорогах с твердым покрытием.

Правда, чтобы развернуть их серийное производство понадобилось четыре года - первый образец данной модели покинул заводские цеха лишь в 2007 году.

Из-за особенностей конструкции двухосные полноприводные машины массой до 14000 кг получились слишком высокими и поэтому нередко переворачивались, что приводило к получению травм находящимися внутри военнослужащими. Общая вместимость - 10 человек.

На броневик устанавливаются 330-сильные дизельные двигатели. Максимальная скорость по шоссе - 105 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км.

Армия,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители