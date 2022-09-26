Американские броневики оказались не готовы к осенней распутице на Украине

Поставки из США и других стран НАТО на Украину техники, малоприспособленной к эксплуатации в условиях местного бездорожья, уже стало сказываться на мобильности нацистских формирований.

Фото: ru.wikipedia.org ru.wikipedia.org

Так, в Сети появилось видео, где запечатлен процесс вытаскивания из грязи бронеавтомобиля International MaxxPro. Для этого используется лебедка другой машины. Причем специальное транспортное средство застряло там, где наверняка проехали бы "Уралы", "Камазы" и не самые новые ЗиЛы с ГАЗами. Боевики ВСУ, похоже, это прекрасно понимают, поэтому комментируют происходящее с использованием ненормативной лексики.

MaxxPro были созданы, когда оказалось, что находящиеся в американских войсках, оккупирующих Ирак, Humvee (4х4), совершенно не приспособлены для действий в условиях применения противником различных мин и самодельных фугасов.

Поэтому начались работы по проектированию устойчивых к подрывам защищенных автомобилей так называемого "класса MRAP", которые, как предполагалось, будут действовать в основном на дорогах с твердым покрытием.

Правда, чтобы развернуть их серийное производство понадобилось четыре года - первый образец данной модели покинул заводские цеха лишь в 2007 году.

Из-за особенностей конструкции двухосные полноприводные машины массой до 14000 кг получились слишком высокими и поэтому нередко переворачивались, что приводило к получению травм находящимися внутри военнослужащими. Общая вместимость - 10 человек.