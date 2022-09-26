Опубликован список разрешенных личных вещей при мобилизации

Появился список личных вещей, которые россияне могут брать с собой при отправке по мобилизации. Он опубликован на портале «Объясняем.рф».

Фото: : Виталий Тимкив / РИА Новости : Виталий Тимкив / РИА Новости

Мобилизованным мужчинам разрешено брать с собой предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, а также фонарик. Помимо этого, в список разрешенных вещей вошли походная сидушка, подшлемник, тактические перчатки, теплоидыимультитул.

«Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое», — говорится в сообщении портала.

Ранее стало известно, что мобилизованным россиянам запретили брать с собой в часть смартфоны, вместо них они могу взять кнопочные телефоны. Мобилизированным также напомнили, что фото- и видеосъемка на территории воинских подразделений запрещена.