Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило о том, что наличие у солдат американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не оказало существенного влияния в боях, которые велись за Артемовск, таким образом признав их бесполезность, сообщает газета New York Times (NYT).

Издание отмечает, что по мнению украинских военных противник достаточно быстро адаптировался к появлению у них нового вида вооружений. По данным газеты, российские силы смогли перераспределить склады с боеприпасами таким образом, чтобы те стали менее уязвимыми для нанесения ракетных ударов. Кроме того, как подчеркивает NYT, им удается постепенно освобождать город, уничтожая военных и технику ВСУ.

Вооружение Украины

Ранее Министерство обороны США озвучило, какое количество оружия Вашингтон передал Киеву с начала российской военной спецоперации. Для его доставки потребовалось 764 рейса в Европу, а также были задействованы 42 корабля, 104 поезда и 2,5 тысячи грузовиков. Общая масса оружия и техники оценивается Пентагоном в более чем 48,7 тысячи тонн.

660 тысяч снарядов и ракет поставили США Украине с конца февраля

Также уточняется, что Киев получил 142 артиллерийские системы, 47 тысяч переносных ракетных комплексов и более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, почти 64 миллиона патронов и 18 патрульных катеров.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, заявил о готовности увеличить поставки оружия Украине. Помимо этого он пообещал работать над усилением санкций в отношении России и способствовать ее изоляции.

Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский выразил мнение, что Киеву стоит обратиться за помощью не к Вашингтону, а к Тель-Авиву. Он предложил Украине попросить ядерное оружие у Израиля или КНДР, чтобы использовать его для нанесения удара по территории России. Он подчеркнул, что таким образом Москва не сможет обвинить Североатлантический альянс в распространении данного вида оружия.

Продолжающееся противостояние

Министерство иностранных дел России сообщило о том, что линия противостояния США становится все более тревожной. По словам заместителя главы МИД Сергея Рябкова, Россия все чаще вынуждена посылать сигналы США, предостерегающие их от очередных опрометчивых шагов.