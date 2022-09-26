Опубликованы кадры испытаний динамической защиты для БМП-3

Появилось видео испытаний комплекса динамической защиты нового поколения для БМП-3. Тестирование проходило на полигоне Алабино. При этом использовался макет борта боевой машины, который обстреляли из гранатомета РПГ-7.

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Применялся выстрел ПГ-7ВС кумулятивного действия с бронепробитием не менее 400 мм бронестали. Контейнер устанавливался с воздушным зазором относительно макета борта.