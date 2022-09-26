В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
13 минут назад

Опубликованы кадры испытаний динамической защиты для БМП-3

Российская Газета

Появилось видео испытаний комплекса динамической защиты нового поколения для БМП-3. Тестирование проходило на полигоне Алабино. При этом использовался макет борта боевой машины, который обстреляли из гранатомета РПГ-7.

Опубликованы кадры испытаний динамической защиты для БМП-3
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Применялся выстрел ПГ-7ВС кумулятивного действия с бронепробитием не менее 400 мм бронестали. Контейнер устанавливался с воздушным зазором относительно макета борта.

После попадания гранаты в цель и эффектного взрыва выяснилось, что пробить бронепластину не удалось. Динамическая защита сработала и полностью разрушила кумулятивную струю. На лицевой стороне брони остались лишь четыре отметины глубиной 2-5 мм.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители