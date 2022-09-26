В Японии заявили о запущенной по нестандартной траектории ракете КНДР

КНДР в воскресенье запустила баллистическую ракету, которая преодолела расстояние порядка 650 километров, при этом траектория ее полета была нестандартной. Об этом сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, его цитирует ТАСС.

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«В результате дальнейшего анализа было установлено, что ракета пролетела около 650 километров по нестандартной траектории», — отметил министр. Ранее Хамада приводил данные о дальности полета в 400 километров.

В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Северная Корея «в будущем может предпринять новые провокации, включая проведение ядерных испытаний».

«Мы продолжим тесно сотрудничать с США, прилагать максимум усилий для сбора информации и ведения бдительного мониторинга и сделаем все возможное ради обеспечения мира и безопасности нашей страны», — заверил он.