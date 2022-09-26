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45 минут назад

РБК: в России мобилизованные получили льготы на нотариальные услуги

Газета.Ruиещё 2

Федеральная нотариальная палата РФ решила освободить мобилизованных с 21 сентября россиян от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам, пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу организации.

Как сообщается, гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, предоставят возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе в России при предъявлении повестки военного комиссариата.

"Перечень "дежурных нотариальных контор" в регионе будет определять нотариальная палата соответствующего субъекта РФ", — заявили в пресс-службе.

Как отмечается, мобилизованные получат льготы на услуги по удостоверению доверенностей, а также выдаче согласий законным представителям и опекунам несовершеннолетних.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт. Впоследствии глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация, прежде всего, необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов. Шойгу также заявил, что мобилизация не коснется студентов вузов и военнослужащих-срочников.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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