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1 час назад

В Новой Каховке сработала сирена воздушной тревоги

ТАССиещё 1

Сирена воздушной тревоги сработала в понедельник в Новой Каховке, прогремело шесть взрывов. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города.

В Новой Каховке сработала сирена воздушной тревоги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая сегодня. Работает ПВО: более шести воздушных взрывов", - отмечается в тексте, размещенном в Telegram-канале ВГА.

Украинские вооруженные силы систематически обстреливают населенные пункты Херсонской области, в том числе Новой Каховки, а с начала референдума обстрелы стали интенсивней, заявил ранее глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев.

Голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ в качестве субъектов началось в 08:00 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Оно продлится по 27 сентября включительно.

Армия,Владимир Леонтьев,
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