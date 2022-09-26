В Новой Каховке сработала сирена воздушной тревоги

Сирена воздушной тревоги сработала в понедельник в Новой Каховке , прогремело шесть взрывов. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая сегодня. Работает ПВО: более шести воздушных взрывов", - отмечается в тексте, размещенном в Telegram-канале ВГА.

Украинские вооруженные силы систематически обстреливают населенные пункты Херсонской области, в том числе Новой Каховки, а с начала референдума обстрелы стали интенсивней, заявил ранее глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев .

Голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ в качестве субъектов началось в 08:00 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Оно продлится по 27 сентября включительно.