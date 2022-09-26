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16 минут назад

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Рубежное

Елена Прошина

Военные силы Украины выпустили по городу Рубежное в Луганской народной республике шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Рубежное
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, обстрел был зафиксирован в 00.10 часов ночи со стороны вооруженных формирований Украины. Удары нанесены по населенному пункту Рубежное, было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Другой информации пока не приводится.

Отмечается, что системы HIMARS на Украину поставляют США. Прицельная дальность стрельбы для некоторых видов снарядов — до 80 километров.

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