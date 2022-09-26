Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Рубежное

Военные силы Украины выпустили по городу Рубежное в Луганской народной республике шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Как говорится в сообщении, обстрел был зафиксирован в 00.10 часов ночи со стороны вооруженных формирований Украины. Удары нанесены по населенному пункту Рубежное, было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Другой информации пока не приводится.