Кадыров лишил уклонистов права считать себя мужчинами

«Все чаще думаю о бегущих уклонистах. В праве ли они называть себя мужчинами? Нет! Есть ли у них честь? Нет! Чувство достоинства? Нет! Или какие-то нравственные ценности? Нет!» — заявил Кадыров в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.