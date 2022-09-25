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16 минут назад

Кадыров лишил уклонистов права считать себя мужчинами

Ura.Ru

Мужчины-уклонисты не имеют чести, достоинства и нравственных ценностей, а значит не могут называть себя мужчинами. С такой позицией выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров лишил уклонистов права считать себя мужчинами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все чаще думаю о бегущих уклонистах. В праве ли они называть себя мужчинами? Нет! Есть ли у них честь? Нет! Чувство достоинства? Нет! Или какие-то нравственные ценности? Нет!» — заявил Кадыров в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

Он признался, что особенно его удивляют уклонисты с Кавказа.

«Парни, вы считаете, что спасаетесь от смерти? Так если она предначертана в бою за свою Родину, разве не такой исход горцы во все времена воспринимали за честь?», — поинтересовался он.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в Росии 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что будут призваны 300 тысяч россиян. Кадыров назвал уклонистов предателями и «людьми второго сорта».

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По его мнению, все они «представляют собой жалкое зрелище». При этом он отмечал, что Чечня перевыполнила план призыва военнослужащих в ряды Вооруженных сил России на 254%.

Армия,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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