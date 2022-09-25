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45 минут назад

Зеленский заявил о получении Украиной систем NASAMS из США

News.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже получила обещанные США системы NASAMS. В интервью телеканалу CBS он поблагодарил за это хозяина Белого дома Джо Байдена.

Зеленский заявил о получении Украиной систем NASAMS из США
Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look PressSenior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Я хочу поблагодарить президента (Джо) Байдена за положительное решение, которое уже было принято. и конгресс США, мы получили NASAMS, — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь американского министерства обороны генерал Пэт Райдер 16 сентября сообщил, что США поставят два ЗРК NASAMS на Украину в течение двух месяцев. При этом координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США следует обеспечить поставки Украине новой военной помощи. Она необходима Киеву «для продолжения наступления».

Названо новое препятствие для поставок американского оружия Киеву

Ранее агентство Reuters сообщило, что американские власти в ближайшее время объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи. По данным агентства, объем помощи составит $600 млн.

Армия,В мире,Джон Кирби,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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