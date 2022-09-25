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1 час назад

NYT: в ВСУ заявили об огромных потерях на южном направлении

ТК «Звезда»иещё 2

Украинская армия несет огромные потери на южном направлении. Об этом сообщают солдаты и офицеры ВСУ. Происходящее якобы связано с ошибками командования, а также нехваткой боеприпасов и частым отсутствием артподготовки перед проведением операций.

NYT: в ВСУ заявили об огромных потерях на южном направлении
Фото: The Presidential Office of Ukraine, Global Look PressThe Presidential Office of Ukraine, Global Look Press

«Солдаты и командиры, опрошенные на прошлой неделе, назвали потери на поле боя значительными и масштабными», - говорится в материале The New York Times.

Напомним, недавно министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу озвучил цифры потерь в результате специальной операции. По данным военного ведомства, украинская армия утратила половину своей армии.

Не в строю ВСУ уже более 100 тысяч человек. Из них более 60 тысяч погибли. Уничтожены более двух тысяч наемников.

Армия,В мире,Сергей Шойгу,
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