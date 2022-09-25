Как узнать о брони от частичной мобилизации. Главное

О наличии или отсутствии брони россияне могут узнать в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия или учреждения, сообщает портал «Объясняем.рф».
Отмечается, что у сотрудников российских предприятий возникают схожие вопросы:
А. Как узнать, есть ли бронь у моего предприятия?
Б. На меня есть бронь, дает ли она гарантию, что меня не призовут? В каких случаях меня могут призвать?
В. Я работаю на металлургическом предприятии. Предоставят ли мне бронь?
Ответ на них может дать только специалист военно-учетного стола (отдела кадров) конкретного предприятия или учреждения.
Вместе с тем, известно, что
1. отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется забронированным в порядке, определяемом правительством Российской Федерации;
2. граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на время предоставленной отсрочки;
3. бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком;
4. если работник уволится или будет переведен с забронированной должности, он потеряет право на отсрочку.