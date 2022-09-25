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56 минут назад

Как узнать о брони от частичной мобилизации. Главное

Илья Родин

О наличии или отсутствии брони россияне могут узнать в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия или учреждения, сообщает портал «Объясняем.рф».

Как узнать о брони от частичной мобилизации. Главное
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что у сотрудников российских предприятий возникают схожие вопросы:

А. Как узнать, есть ли бронь у моего предприятия?

Б. На меня есть бронь, дает ли она гарантию, что меня не призовут? В каких случаях меня могут призвать?

В. Я работаю на металлургическом предприятии. Предоставят ли мне бронь?

Ответ на них может дать только специалист военно-учетного стола (отдела кадров) конкретного предприятия или учреждения.

Вместе с тем, известно, что

1. отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется забронированным в порядке, определяемом правительством Российской Федерации;

2. граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на время предоставленной отсрочки;

3. бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком;

4. если работник уволится или будет переведен с забронированной должности, он потеряет право на отсрочку.

Армия,Украина,Правительство РФ,
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