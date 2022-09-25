Действия мобилизованных при болезни. Основное

О болезни или различных хронических заболеваниях, таких, как тяжелая форма астмы или диабет, следует в обязательном порядке уведомить военкомат, пишет портал «Объясняем.рф» в своем Telegram-канале.

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Действия при болезни

Специалисты предупредили, что гражданин, которого вызвали в военкомат, обязан в него явиться. В случае болезни, ему необходимо сообщить в комиссариат «любым доступным способом».

После выздоровления следует прибыть в военкомат и предоставить сотрудникам больничный лист. В противном случае, призванный будет считаться уклонистом, с соответствующими правовыми последствиями.

Действия при коронавирусе

При положительном ПЦР-тесте на COVID-19 следует обратиться к врачам. После окончания лечения необходимо предоставить в военкомат листок нетрудоспособности.

Действия при хронических заболеваниях

В случае, если у гражданина тяжелая форма астмы, диабет, другие заболевания из списка, определенного постановлением Правительства РФ № 565 от 04.07.2013, он получает право на отсрочку или освобождение от призыва. Со списком можно ознакомиться на портале.

Действия при необходимости постоянного приема лекарственных средств

Государство полностью обеспечивает военнослужащих питанием и необходимыми лекарствами. Разрешается брать с собой в часть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства. Брать с собой алкогольные напитки и сильнодействующие препараты (если они не предписаны врачами) запрещено.