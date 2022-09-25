Стало известно, когда Запад может прекратить поставки оружия Киеву

Перед стартом промежуточных выборов в конгресс США, которые запланированы на ноябрь, вопрос необходимости оказания военной поддержки Украине начнет вызывать более острые споры среди политической верхушки Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal. По информации газеты, идею пролонгации помощи Киеву могут встретить в штыки в Конгрессе США.

Фото: US Army US Army

Широкая поддержка среди конгрессменов идеи поставок помощи Киеву может вскоре расколоть Конгресс, поскольку многие республиканцы в палате представителей задаются вопросом, не лучше ли потратить выделяемые на нее деньги на борьбу с Китаем и решение экономических проблем, стоящих перед страной, — сказано в тексте статьи.

Авторы материала отмечают, что республиканцы, у которых есть шансы выиграть на предстоящих выборах, не понимают, чем оправданы столь огромные траты перед избирателями в разгар внутренних проблем, включая жуткую инфляцию. Такие настроения могут усилиться в случае получения большинства в палате представителей.

Официальные лица в конгрессе и администрации (президента США Джо. — NEWS.ru) Байдена заявили, что работают быстро, чтобы одобрить как можно больше помощи для Украины до конца года, поскольку будущие запросы могут столкнуться с сильным сопротивлением, — резюмирует издание.