В Якутске сменили военкома из-за подозрений в продаже военных билетов

В Якутске сменили военкома Афанасия Захарова после задержания по подозрению в оформлении военных билетов за деньги. На данный момент на посту его сменил подполковник Евгений Крупенков, сообщила вице-премьер регионального правительства Ольга Балабкина в Telegram.

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«22 сентября назначен новый военный комиссар Якутска подполковник Евгений Крупенков», — написала она.

Уточняется, что до этого Крупенков находился на посту военного комиссара Оймяконского и Момского улусов.

О задержании Захарова стало известно в конце июля. В его квартире правоохранительные органы провели обыски. Дело взято на контроль военным следственным отделом СК России по Якутскому гарнизону.