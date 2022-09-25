Срок пребывания мобилизованных в зоне СВО не установлен

Минимальное и максимальное время пребывания мобилизованных в зоне специальной военной операции не установлено. Об этом сообщает Telegram-канал портала «Объясняем.рф».

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«Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач», — говорится в сообщении портала.

Уточняется, что сроки пребывания военнослужащих в зоне СВО будут зависеть от обстановки. При этом военнослужащему положен отпуск в соответствии с графиком отпусков подразделения, составляемым командиром.

Также срок службы по мобилизации засчитывается в стаж для получения пенсии.