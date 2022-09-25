Срок пребывания мобилизованных в зоне СВО не установлен

Минимальное и максимальное время пребывания мобилизованных в зоне специальной военной операции не установлено. Об этом сообщает Telegram-канал портала «Объясняем.рф».
«Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач», — говорится в сообщении портала.
Уточняется, что сроки пребывания военнослужащих в зоне СВО будут зависеть от обстановки. При этом военнослужащему положен отпуск в соответствии с графиком отпусков подразделения, составляемым командиром.
Также срок службы по мобилизации засчитывается в стаж для получения пенсии.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что мероприятия по частичной мобилизации в Крыму завершатся 25 сентября. Аксенов также сообщил, что в Крым вернулись бойцы-добровольцы штурмового батальона «Таврида» Черноморского казачьего войска, которые участвовали в специальной военной операции на Украине.