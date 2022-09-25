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35 минут назад

«Объясняем.рф»: срок пребывания мобилизованных в зоне СВО не установлен

Газета.Ru

Минимальное и максимальное время пребывания мобилизованных в зоне специальной военной операции не установлено. Об этом сообщает Telegram-канал портала «Объясняем.рф».

Срок пребывания мобилизованных в зоне СВО не установлен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач», — говорится в сообщении портала.

Уточняется, что сроки пребывания военнослужащих в зоне СВО будут зависеть от обстановки. При этом военнослужащему положен отпуск в соответствии с графиком отпусков подразделения, составляемым командиром.

В Госдуме отреагировали на случаи нарушений при мобилизации

Также срок службы по мобилизации засчитывается в стаж для получения пенсии.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что мероприятия по частичной мобилизации в Крыму завершатся 25 сентября. Аксенов также сообщил, что в Крым вернулись бойцы-добровольцы штурмового батальона «Таврида» Черноморского казачьего войска, которые участвовали в специальной военной операции на Украине.

Армия,Сергей Аксенов,Госдума,
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