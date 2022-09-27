США развернут в Латвии две установки РСЗО HIMARS

США перебросят в Латвию две мобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS в рамках учений Namejs 2022. Об этом сообщает Defense News.

Фото: U.S. Army U.S. Army

По данным издания, установки доставит самолет C-130 352-го крыла Командования специальных операций США. Подразделения, участвующие в развертывании, включают 3-й батальон 321-го полка полевой артиллерии 1-й пехотной артиллерийской дивизии американской армии.

Командир 1-й пехотной дивизии полковник Ричард Икена заявил, что учения проходят в рамках поддержки коллективной миссии НАТО и направлены на то, чтобы «повысить нашу готовность и укрепить отношения с нашими союзниками».

Кроме того, учения должны продемонстрировать готовность армии США быстро развернуть HIMARS и начать вести огонь «в любой точке европейского театра военных действий».

Ранее сообщалось, что целью учений Namejs является демонстрация возможностей сотрудничества вооруженных сил Латвии и вооруженных сил США. Помимо этого, перед латвийской армией стоит задача обнаружить, идентифицировать и оценить заявленные в рамках учений цели.