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1 час назад

США развернут в Латвии две установки РСЗО HIMARS

Газета.Ruиещё 6

США перебросят в Латвию две мобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS в рамках учений Namejs 2022. Об этом сообщает Defense News.

США развернут в Латвии две установки РСЗО HIMARS
Фото: U.S. ArmyU.S. Army

По данным издания, установки доставит самолет C-130 352-го крыла Командования специальных операций США. Подразделения, участвующие в развертывании, включают 3-й батальон 321-го полка полевой артиллерии 1-й пехотной артиллерийской дивизии американской армии.

Командир 1-й пехотной дивизии полковник Ричард Икена заявил, что учения проходят в рамках поддержки коллективной миссии НАТО и направлены на то, чтобы «повысить нашу готовность и укрепить отношения с нашими союзниками».

Кроме того, учения должны продемонстрировать готовность армии США быстро развернуть HIMARS и начать вести огонь «в любой точке европейского театра военных действий».

Ранее сообщалось, что целью учений Namejs является демонстрация возможностей сотрудничества вооруженных сил Латвии и вооруженных сил США. Помимо этого, перед латвийской армией стоит задача обнаружить, идентифицировать и оценить заявленные в рамках учений цели.

За доставкой, развертыванием и имитацией стрельбы HIMARS будут наблюдать министр обороны Латвии Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и посол США в Латвии Джон Карвайл.

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