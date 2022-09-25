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9 минут назад

"Интерфакс": Минцифры хочет освободить от мобилизации руководителей IT-компаний

Газета.Ru

Минцифры России прорабатывает возможность включения руководящих должностей в сфере IT в список специальностей, которым полагается отсрочка от частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на слова министра цифрового развития РФ Максута Шадаева сообщает Telegram-канал «Интерфакс Digital».

Минцифры хочет освободить от мобилизации глав IT-компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы прорабатываем возможность включения управленческих специальностей в перечень профильных для IT», – цитирует информационное агентство Шадаева.

Отмечается, что так глава Минцифры ответил на вопрос о возможности предоставления отсрочки для генеральных директоров и их заместителей в российских IT-компаниях.

Вместе с тем, по данным агентства, министр подчеркнул, что, претендуя на отсрочку, руководители IT-компаний должны сами определять факт своего участия в разработке и поддержании программных продуктов, что является обязательным условиям для освобождения от частичной мобилизации.

Ранее «Газета.Ru» писала, что на фоне объявления мобилизации в интернете активизировались «охотники» за персональными данными россиян.

Армия,Украина,Максут Шадаев,
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