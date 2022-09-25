Стало известно о последних взятых в плен бойцах «Азова»

Около 20 последних бойцов подразделений полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) были взяты в плен в конце августа подразделениями Минобороны России и Донецкой народной республики (ДНР), пишет ТАСС.

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Как уточнили агентству в правоохранительных органах ДНР, украинские бойцы были взяты в плен после неудачной попытки покинуть территорию металлургического завода «Азовсталь». Российский адвокат Игорь Вагин, представляющий интересы военнопленных на территории ДНР и Луганской народной республики, подтвердил ТАСС информацию, но от комментариев отказался.