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34 минуты назад

Стало известно о последних взятых в плен бойцах «Азова»

Lenta.ru

Около 20 последних бойцов подразделений полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) были взяты в плен в конце августа подразделениями Минобороны России и Донецкой народной республики (ДНР), пишет ТАСС.

Стало известно о последних взятых в плен бойцах «Азова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили агентству в правоохранительных органах ДНР, украинские бойцы были взяты в плен после неудачной попытки покинуть территорию металлургического завода «Азовсталь». Российский адвокат Игорь Вагин, представляющий интересы военнопленных на территории ДНР и Луганской народной республики, подтвердил ТАСС информацию, но от комментариев отказался.

Стало известно о последних взятых в плен бойцах «Азова»

20 мая в Минобороны России сообщили о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

Армия,Игорь Вагин,Минобороны России,
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