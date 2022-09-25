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12 минут назад

Педагогов с боевым опытом могут призвать в рамках частичной мобилизации

Елена Прошина

Педагогов мужского пола, имеющих боевой опыт, могут призвать в рамках частичной мобилизации в РФ. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье на горячей линии 122.

Педагогов с боевым опытом могут призвать в рамках частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оператор линии напомнил, что сейчас в первую очередь мобилизуют тех, у кого есть боевой опыт и звание. В случае с когда-то воевавшим учителем-мужчиной призыв «будет на усмотрение военкомата».

Также на горячей линии добавили, что призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты, матросы, старшины в запасе в возрасте до 35 лет. Младшие офицеры - до 50 лет, майоры, капитаны 3-го ранга - до 55, полковники, капитаны первого ранга - до 60 лет, высшие офицеры - до 65. Также могут быть мобилизованы лица, прошедшие срочную службу и лица, имеющие опыт реальных боевых действий.

Все они попадают «под первую волну мобилизации», уточнил собеседник.

Ранее футболист сборной России рассказал о «нефутбольных мыслях» в период мобилизации и о том, как на границе его спрашивали о службе.

Армия,Украина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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