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13 минут назад

Ветеран Французского Иностранного легиона погиб на Украине

News.ru

ANNA-News сообщает о гибели на Украине действовавшего на стороне ВСУ наемника Евгения Браха — ветерана Французского Иностранного легиона. По информации агентства, он пять лет служил в Иностранном легионе. В Минобороны РФ не подтвердили информацию о гибели иностранного наемника.

Ветеран Французского Иностранного легиона погиб на Украине
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

На Украине уничтожен ветеран «Иностранного Легиона». Российские военные уничтожили наемника Евгения Браха. Брах пять лет отслужил в «Иностранном легионе» Франции. Обстоятельства его гибели неизвестны, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников под Николаевом. По данным ведомства, ликвидировано до 300 солдат, действовавших на стороне Украины.

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Помимо этого, ударами ВКС России в регионе было уничтожено более 200 военнослужащих ВСУ, три танка и 16 боевых бронированных машин.

До этого сообщалось, что вблизи Изюма на Украине погиб британский наемник украинского происхождения Виктор Яцуник. Мужчина жил в графстве Оксфордшир, был резервистом в армии Британии на протяжении четырех лет.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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